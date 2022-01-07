İlk çeyrek ihracat beklentisi geriledi

2022 yılı ilk çeyrek ihracat beklenti endeksi bir önceki çeyreğe göre 15,5 puan gerileyerek 115,8 oldu.

Ticaret Bakanlığı 2022 Yılı 1'inci Çeyrek Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarını paylaştı. 30 Kasım - 16 Aralık 2021 tarihleri arasında uygulanan Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarına göre, 2022 yılı ilk çeyrek ihracat beklenti endeksi bir önceki çeyreğe göre 15,5 puan gerileyerek 115,8 oldu. İhracat Beklenti Endeksine dahil edilen soruların yayılma endekslerine göre, gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi, ihracat sipariş beklentisi, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ve son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

İthalat beklenti endeksi 118,8 oldu

2022 yılı ilk çeyrek ithalat beklenti endeksi, bir önceki çeyreğe göre 10,7 puan artarak 118,8 oldu. İthalat beklenti endeksine dahil edilen sorulardan gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi, ithalat birim fiyatı beklentisi, şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyi sorularına yönelik değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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