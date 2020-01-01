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Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi devreye girdi

Dahilde işleme izin belgesi, hariçte işleme izin belgesi, vergi resim harç istisnası belgesi almaya, mal ve hizmet ihracına yönelik devlet desteklerinden yararlanmaya yönelik başvurular, sistem üzerinden yapılacak.

01.01.2020 11:47 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:47
Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi devreye girdi

Dahilde işleme izin belgesi, hariçte işleme izin belgesi, vergi resim harç istisnası belgesi almaya, mal ve hizmet ihracına yönelik devlet desteklerinden yararlanmaya yönelik başvurular, sistem üzerinden yapılacak.

Kaynak: Dunya.com

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