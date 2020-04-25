Ticaret Bakanlığı'dan KOBİ'ler için dayanışma kampanyası
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Ticaret Bakanlığı'dan KOBİ'ler için dayanışma kampanyası

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Covid-19 pandemisinin KOBİ'ler üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak ve onları elektronik ticaret alanında desteklemek amacıyla başlattıkları dayanışma kampanyasına, ilk etapta 10'un üzerinde elektronik ticaret sitesi ve yer sağlayıcının destek verdiğini bildirdi.

25.04.2020 12:20 | Son Güncelleme: 25.04.2020 12:20
Ticaret Bakanlığı'dan KOBİ'ler için dayanışma kampanyası

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Covid-19 pandemisinin KOBİ'ler üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak ve onları elektronik ticaret alanında desteklemek amacıyla başlattıkları dayanışma kampanyasına, ilk etapta 10'un üzerinde elektronik ticaret sitesi ve yer sağlayıcının destek verdiğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığı, KOBİ'leri elektronik ticaret alanında desteklemek amacıyla dayanışma kampanyası başlattı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı olumsuz etkileyen pandemi sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ile KOBİ'lere birçok önemli desteğin sağlandığını hatırlatarak, bunun yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca da çeşitli destek paketlerinin açıklandığını belirtti. Pekcan, "Bakanlığın tüm dünyayı etkisine altına alan Covid-19 pandemisinin KOBİ'ler üzerinde olumsuz etkisini azaltmak, KOBİ'lerin bu dönemde ticaretinin devamını sağlamak amacıyla başlattığı 'E-ticaret olarak KOBİ'lerin yanındayız' temalı kampanyaya, ilk etapta 10'un üzerinde elektronik ticaret sitesi ve yer sağlayıcı katılarak, destek sağladı. KOBİ'lerimiz hem iç ticaretin aksamaması, hem de vatandaşlarımız evde kalırken ihtiyaçlarını karşılamak için cansiparane çalışıyorlar. Onlar ticaret hayatımızın asıl kahramanları" dedi.

Bakanlık olarak KOBİ ve iş insanlarıyla sürekli temas halinde olduklarını, onların sıkıntılarını, taleplerini dinlediklerini ve çözüm önerilerini değerlendirdiklerini ifade eden Bakan Pekcan, "Pandeminin KOBİ'lerin ticari faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, KOBİ'lerin bu dönemde ticari faaliyetlerinde e-ticaretin sağladığı imkanlardan en etkin şekilde faydalanmalarını mümkün kılmak ve istihdamlarını korumalarını teşvik etmek amacıyla bir kampanya başlattık. Bu kapsamda e-ticaret siteleriyle görüşmelerde bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz. Kampanyamıza e-ticaret sitelerinin yanı sıra paket yemek ve sanal market uygulamaları da dahil oldu. Kampanyamız kapsamında bazı e-ticaret siteleri KOBİ'lere yönelik vadelerini düşürürken, bazıları komisyon oranlarında indirime gitti. Bu sitelerin bir kısmı KOBİ'lerimize istihdam sözü verdi, bir kısmı da KOBİ'lerimize özel paketler hazırladı" ifadelerini kullandı.

Tüm e-ticaret sitelerini söz konusu dayanışma kampanyasına davet eden Pekcan, "Bu zor zamanları devletimizin desteği, birlik, beraberlik ve dayanışma ile daha güçlü olarak atlatacağımıza yürekten inanıyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

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