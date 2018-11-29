Ticaret Bakanlığı Coğrafi İşaretli Ürünleri Denetleyecek

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürü Ahmet Erdal, "Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı kullanılarak aldatma varsa, Reklam Kurulu Dairesince bunu inceleyip, haksız kullanım varsa cezai müeyyideleri uygulayacağız" dedi.

Ticaret Bakanlığı ile Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol ile coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı korumasının etkin hale getirilmesi için toplumun her kesiminde coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı farkındalığının arttırılması, tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak adına coğrafi işaret ve geleneksel ürün adlarının piyasa gözetim ve denetimi ile ilgili çalışmaların yürütülmesi hedefleniyor. Programda konuşan Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürü Ahmet Erdal, küreselleşmenin etkisiyle tüketici tercihlerinde benzerlikler olduğunu ifade ederek, "Yerel ürün hizmetlerine olan ilgi son yıllarda arttı. Dolayısıyla ülkemizde ve dünyada yerel değerlere olan yüksek talep nedeniyle tüketicinin korunması giderek önem kazanıyor. İmzalanan protokolle coğrafi işaret ve geleneksel ürün adları ve tüketicinin korunması anlamında kurumlar arasında koordinasyonun sağlanacak. Protokol kapsamında, TÜRKPATENT, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı kullanılarak aldatmanın olduğu yönünde kendilerine ulaşan şikayetleri Ticaret Bakanlığına iletecek. Biz de Reklam Kurulu Dairesince bunu inceleyip, haksız kullanım varsa cezai müeyyideleri uygulayacağız. Coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adlarının kültürel ve ekonomik olarak korunmasını sağlayacak bu protokolün tüketici hakları alanına önemli katkılar sağlayacağını inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Son bir yılda 200'e yakın yeni coğrafi işaret tescili yapıldı"

TÜRKPATENT Başkanı Habip Asan ise son dönemde Türkiye'de yerel ürünlerle ilgili coğrafi işaretlerin tescili konusunda önemli faaliyetler yürütüldüğünü kaydetti. Son bir yılda 200'e yakın yeni coğrafi işaret tescili yapıldığını aktaran Asan, coğrafi işaretlerden nasıl daha fazla para kazanılacağı ve uluslararası pazara nasıl girilebileceği yönünde de çalışmalar yaptıklarını anlattı. Asan, coğrafi işaretli ürünlerin katma değeri yüksek tarım ürünü olduğunu ifade ederek, "Avrupa Birliği (AB) yıllık 55 milyar avroluk bir katma değer yaratıyor. Bu anlamda bu iş birliği protokolü çok önemli. Bununla beraber Ticaret Bakanlığımız, vatandaşların tükettiği coğrafi işaretli ürünlerin gerektiği gibi olup olmadığını denetleyecek. Bu, sistemi daha da güçlendirecek" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından iki yetkili arasında imza atıldı. - ANKARA