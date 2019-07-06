Ticaret Bakanlığı, CHP Milletvekili Polat'ın TBMM'de yaptığı konuşmayı yalanladı

Ticaret Bakanlığı tarafından, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın TBMM'de düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmayla ilgili yalanlama yazısı yayımlandı.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen basın toplantısında Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ve Ticaret Bakanlığı hakkında yaptığı açıklamanın ardından Ticaret Bakanlığı yazılı bir açıklama yayımladı.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada yer alan ifadelere göre CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın ithamlarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Ticaret Bakanlığı'ndan, "CHP İzmir Milletvekili Sayın Mahir Polat'ın 04.07.2019 tarihinde TBMM'de düzenlenen basın toplantısında Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ve Ticaret Bakanlığımız hakkında haksız ithamları içeren iddialarına yönelik olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri olmuştur. Hakkında adli ve idari soruşturma devam eden eski Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığını ve çalışanlarını hedef alan ve herhangi bir hukuki belge ve bilgiye dayanmayan açıklamalar tamamen gerçek dışıdır. Bakanlığımıza intikal eden ihbar dilekçelerinde yer alan ciddi kaçakçılık, rüşvet ve haksız mal edinme iddialarına ilişkin olarak müfettişlerce, iddialarda adı geçen eski Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü ve diğer personel hakkında Devlet Memurları Kanunun 137'nci maddesine istinaden görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır. Ayrıca, memur olmayan bir kişinin görevden uzaklaştırıldığı iddiası da tamamen asılsızdır. Soruşturmayı yürüten müfettişlerce görevden uzaklaştırma yazıları ilgili personele imza karşılığı elden tebliğ edilmiş olup memur olmayan bir kişinin görevden uzaklaştırılması da söz konusu olmadığı gibi mümkün de değildir" şeklinde açıklama yayımlandı.

İddialarda yer alan diğer memurlar hakkında haksız mal edinme ve mal varlığını gizlemeye yönelik olarak "3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu" kapsamında yürütülen adli ve idari soruşturmalar ise devam ediyor.

Konuyla ilgili Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirildiği iddia edilen; Türkiye genelinde 2018 yılında toplam 3 ton uyuşturucu yakalanmasının 2 tonunun eski Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirildiği haberlerini de yalanlayan Ticaret Bakanlığı, "İddianın aksine, geçtiğimiz yıl, Bakanlığımız birimlerince ülke genelinde toplamda 46,5 ton uyuşturucu ele geçirilmiş olup, bunun 407 kilogramı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü sahasında ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Bölge Müdürü değişikliğinden sonra Bakanlığımızca yapılan kaçakçılık yakalamalarında bir düşüş değil bilakis önemli bir artış söz konusudur" ifadeleriyle paylaşılan yazılı açıklamada Ticaret Bakanlığı'ndan veriler de paylaşıldı.

Bu verilere göre; "Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde 2018 yılı ilk altı ayında toplamda 20 milyon 689 bin 490 TL tutarında kaçak eşya yakalaması yapılmışken, 2019 yılı aynı döneminde 27 milyon 862 bin 889 TL tutarında kaçak eşya yakalaması gerçekleştirilmiştir. Görüldüğü gibi, uyuşturucu yakalaması da dahil olmak üzere toplam kaçakçılık yakalamalarında yüzde 35 artış sağlanmıştır. Ticari eşya yakalamaları ve gümrük idaresince tahsil edilen vergi tutarları da bu artışı teyit eden diğer önemli bir göstergedir. 2018 yılı ilk 6 ayında 910 bin 863 TL tutarında olan ticari eşya yakalaması 2019 yılının aynı döneminde 10 kattan fazla artarak 10 milyon 526 bin 603 TL tutarına ulaşmıştır. Tahsil edilen vergi tutarı da aynı dönemde 66 milyon 454 bin 818 TL'den 125 milyon 276 bin 456 TL'ye çıkmıştır. Benzer şekilde yurtdışından gelen araçlara uygulanan standart depo muafiyeti fazlası akaryakıttan tahsil edilen vergi geliri 859 bin 569 TL iken 25 kat artarak 20 milyon 990 bin 99 TL'ye ulaşmıştır. Söz konusu rakamlar detaylarıyla "aylık faaliyet raporları" ile düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılmaktadır." - ANKARA

Kaynak: İHA