Ticaret Bakanlığı bu yıl 150 bin katılımcıya uzaktan eğitim verdi - Haberler
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Ticaret Bakanlığı bu yıl 150 bin katılımcıya uzaktan eğitim verdi

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Güncel
Ticaret Bakanlığı bu yıl 150 bin katılımcıya uzaktan eğitim verdi

Ticaret Bakanlığı Eğitim Merkezi, uzaktan eğitimde bu yıl için hedeflediği 150 bin katılımcı sayısına 9 ayda ulaştı.

Ticaret Bakanlığı Eğitim Merkezi, uzaktan eğitimde bu yıl için hedeflediği 150 bin katılımcı sayısına 9 ayda ulaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı ilk günden beri tüm eğitim faaliyetleri elektronik ortama taşındı.

Uzaktan eğitim yaklaşımına göre yeniden içerik tasarlayan Bakanlık, tasarruf tedbirleri çerçevesinde var olan içerikleri de geliştirerek kurum personelinin hizmetine sundu.

Bu yıl ilk defa kullanılmaya başlanan interaktif eğitim modülleri ile Bakanlık personelinin interaktif uygulama ve içeriklerle etkileşimde bulunarak öğrenme düzeyinin artırılması hedeflendi.

Uluslararası bir e-öğrenme standardı olan SCORM adı verilen söz konusu içerikler, Bakanlık personeli tarafından tamamen kendi imkanları kullanılarak üretildi. Şimdiye kadar 110'dan fazla etkileşimli SCORM modülü ve 500'ün üzerinde video eğitimi hazırlandı.

Eğitim modülleri de ilk defa bu yıl sınavlı olarak tasarlanıp, ölçme ve değerlendirme işlemleri çevrimiçi gerçekleştirildi. Katılımcıların eğitimleri tamamlayabilmeleri için modül sonlarında yer alan sınavlarda başarılı olmaları şartı arandı.

Sınavlı modüllerin ilk defa uygulandığı uzaktan eğitim sürecinde, ilk kullanılan sınavlı modül, 4 binden fazla personel tarafından başarıyla tamamlandı.

"Green box" ortamında eğitim çekimleri

Bakanlık, kendi imkanlarıyla oluşturduğu "green box" ortamında eğitim çekimlerine de başladı. Animasyon, grafik tasarım ve içeriklerin interaktif hale getirilmesi dahil tüm süreçler Bakanlık personelince yapılıyor.

Eğitimlerin yüzde 80'inden fazlasını uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştiren Bakanlık, tüm uzaktan eğitim çeşitlerini, interaktif, videolu ve canlı sanal sınıf şeklinde kullanıyor.

Sınavlı eğitimlerin sertifikalı hale getirilmesi ve profesyonel stüdyo kurulması projeleri üzerinde çalışmalara ise devam ediliyor.

2020 yılında uzaktan eğitimlerle 100 binden fazla katılımcıya ulaşan Ticaret Bakanlığı Eğitim Merkezi, bu yılın hedefi olan 150 bin katılımcı sayısına yılın 9 aylık döneminde erişti.

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Son Dakika Haberleri
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