Ticaret Bakanlığı bazı iş ve işlemlerde imza sirküleri şartını kaldırdı
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Ticaret Bakanlığı bazı iş ve işlemlerde imza sirküleri şartını kaldırdı

Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi
Ticaret Bakanlığı bazı iş ve işlemlerde imza sirküleri şartını kaldırdı

Ticaret Bakanlığı, ticari hayata ilişkin bazı iş ve işlemlerde noter onaylı imza sirküleri getirilmesi şartını aramayacak.

Ticaret Bakanlığı, ticari hayata ilişkin bazı iş ve işlemlerde noter onaylı imza sirküleri getirilmesi şartını aramayacak.

Bakanlığın, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği ve Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki uzlaşma işlemleri için düzenlenen uzlaşma komisyonuna tüzel kişilikler adına katılmak için "imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği" yerine "temsile yetkili olduğunu gösterir belge" yeterli olacak.

İş yeri dışında kurulan sözleşmeler kapsamında faaliyette bulunacak satıcıların yetki belgesi başvuru işlemleri için "satıcı veya sağlayıcıyı temsil etmeye yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri" talep edilmeyecek.

Hal Kayıt Sistemi'ne kayıt için de imza sirküleri aranmayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 09:53:58. #1.14#
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