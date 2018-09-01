Ticaret Bakanlığı: "Bakanlığımız İdari Kayıtlarından Derlenen Resmi Olmayan Geçici Dış Ticaret...

Ticaret Bakanlığı: "Bakanlığımız idari kayıtlarından derlenen resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, 2018 yılı Ağustos ayı ihracatımız 12 milyar 389 milyon dolar, ithalatımız ise 14 milyar 875 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir" 01.09.2018 10: 07: 45 TSI

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