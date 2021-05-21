Son dakika haberi! Ticaret Bakanlığının dış ticaret seminerleri devam ediyor
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Son dakika haberi! Ticaret Bakanlığının dış ticaret seminerleri devam ediyor

Son dakika haberi! Ticaret Bakanlığının dış ticaret seminerleri devam ediyor
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberine göre Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) koordinasyonunda Akdeniz İhracatçı Birliklerinin (AKİB) organizasyonuyla 1-4 Haziran'da Mersin, Adana, Hatay, Karaman, Niğde ve Kayseri'de yerleşik...

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) koordinasyonunda Akdeniz İhracatçı Birliklerinin (AKİB) organizasyonuyla 1-4 Haziran'da Mersin, Adana, Hatay, Karaman, Niğde ve Kayseri'de yerleşik iş çevrelerine yönelik dış ticaret bilgilendirme seminerleri düzenlenecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, firmaları temel dış ticaret işlemleri, ihracatta sağlanan devlet destekleri ve potansiyel ihraç pazarları konularında bilgilendirme amacıyla ülke genelinde dış ticaret bilgilendirme seminerleri gerçekleştiriliyor.

Geçen yıl mart ayına kadar yüz yüze ve yerinde yapılan bu organizasyonlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde çevrim içi sürdürülüyor.

Bu kapsamda, 1-4 Haziran'da Mersin, Adana, Hatay, Karaman, Niğde ve Kayseri'de yerleşik iş çevrelerine yönelik olarak video konferans yöntemiyle dış ticaret bilgilendirme seminerleri düzenlenecek.

Seminerlerde, Ticaret Bakanlığı tarafından ihracatta uygulanan destek programları, döviz kazandırıcı hizmetlere sağlanan devlet destekleri, dahilde ve hariçte işleme rejimleri, ihracatta gümrük mevzuatı ve uygulamaları, gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması, pazara giriş engelleri ve çözüm yolları, ticarette teknik engeller, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu, Ticaret Bakanlığı Kolay İhracat Platformu, Türk Eximbank ihracat kredi sigorta ve garanti programları ve e-ticaret/e-ihracat uygulamaları ele alınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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