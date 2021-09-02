Ticaret Bakanlığı ağustos ayı veri bültenini yayımladı
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Ticaret Bakanlığı ağustos ayı veri bültenini yayımladı

Ticaret Bakanlığı ağustos ayı veri bültenini yayımladı
Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım - Haberler | Ekonomi

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre, ihracat ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 51,83 artarak 18 milyar 912 milyon dolara, ithalat da yüzde 23,78 yükselişle 23 milyar 218 milyon dolara çıktı.

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre, ihracat ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 51,83 artarak 18 milyar 912 milyon dolara, ithalat da yüzde 23,78 yükselişle 23 milyar 218 milyon dolara çıktı.

Ticaret Bakanlığının ağustos ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

GTS'ye göre, ihracat ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 51,83 artarak, 18 milyar 912 milyon doları buldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye ve dünya ekonomileri üzerindeki etkilerinin sürmesine karşın tüm zamanların en yüksek ağustos ayı rakamına ulaşıldı.

İthalat da söz konusu dönemde yüzde 23,78 artarak 23 milyar 218 milyon dolara ulaştı.

Dış ticaret hacmi yüzde 34,98 artarak 42 milyar 130 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret açığı da yüzde 31,66 azaldı ve 4 milyar 306 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 81,5, altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 82,2 olarak hesaplandı.

Geçen ay en çok ihracat 10 milyar 65 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu 6 milyar 685 milyon dolarla "tüketim malları", 2 milyar 102 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Ağustosta en çok ihracat yapılan fasıl ise 2 milyar 32 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları" oldu. Bunu 1 milyar 786 milyon dolarla "demir ve çelik" ve 1 milyar 765 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler" izledi.

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke, 1 milyar 575 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 311 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 193 milyon dolarla İngiltere geldi.

İthalat verileri

Geçen ay en çok ithalat 18 milyar 475 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu, 2 milyar 821 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" ve 1 milyar 895 milyon dolarla "tüketim malları" takip etti.

Ağustosta en çok ithalat yapılan fasıl, 4 milyar 388 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar" olurken, bunu 2 milyar 573 milyon dolarla "kazanlar, makinalar", 2 milyar 558 milyon dolarla "demir ve çelik" izledi.

Bu dönemde en fazla ithalat 2 milyar 840 milyon dolarla Çin'den yapıldı. Bu ülkeyi 2 milyar 695 milyon dolarla Rusya ve 1 milyar 745 milyon dolarla Almanya takip etti.

Son 12 aylık ihracat 207 milyar dolar seviyesini geçti

GTS kapsamında son 12 aylık dönemde ihracat bir önceki döneme göre yüzde 25,19 artarak 207 milyar 469 milyon dolar, ithalat ise yüzde 21,69 artarak 254 milyar 111 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi bir önceki döneme göre yüzde 23,24 yükselişle 461 milyar 580 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 81,6 olarak kayıtlara geçti.

Özel Ticaret Sistemi'ne göre dış ticaret

Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre ise ihracat ağustosta yıllık bazda yüzde 52 artarak 17 milyar 860 milyon dolara, ithalat yüzde 23,4 yükselişle 22 milyar 404 milyon dolara çıktı.

Dış ticaret açığı yüzde 29,07 azalarak 4 milyar 544 milyon doları bulurken, dış ticaret hacmi yüzde 34,64 artışla 40 milyar 265 milyon dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 79,7 oldu.

Gümrük idarelerince ağustosta tahsil edilen vergiler ise 26 milyar 173 milyon lira olarak hesaplandı.

Şirket verileri

Ağustos itibarıyla aktif limitet şirket sayısı 961 bin 384, ticari işletme sayısı 660 bin 406, şube sayısı 222 bin 476, anonim şirket sayısı 159 bin 30, kooperatif sayısı 31 bin 51, kolektif şirket sayısı 10 bin 831 ve komandit şirket sayısı 1920 oldu.

Türkiye genelinde geçen ay itibarıyla aktif firma sayısı 2 milyon 47 bin 98, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 2 milyon 234 bin 901 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

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