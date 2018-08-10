Ticaret Bakanlığı: "Abd Yönetimi Tarafından Daha Önce Duyurulan Çelik ve Alüminyum Gümrük Vergileri...
IHAAW194023-EKO/10-08-2018 - Ticaret Bakanlığı:"ABD yönetimi tarafından daha önce duyurulan çelik ve alüminyum gümrük vergileri ile birlikte bugün duyurulan ek vergiler, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırıdır.
Ticaret Bakanlığı: "ABD yönetimi tarafından daha önce duyurulan çelik ve alüminyum gümrük vergileri ile birlikte bugün duyurulan ek vergiler, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırıdır." 10.08.2018 19: 40: 23 TSI
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