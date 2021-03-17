Ticaret Bakanlığı 7 şirketi daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsüne aldı
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Ticaret Bakanlığı 7 şirketi daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsüne aldı

17.03.2021 08:43 | Son Güncelleme: 17.03.2021 08:46
Ticaret Bakanlığı 7 şirketi daha

Ticaret Bakanlığı, 7 şirkete daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verdi.

Ticaret Bakanlığı, 7 şirkete daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verdi.

Bakanlığın "Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar" tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, bu yıl "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verilen 63 şirkete 7 şirket daha eklendi. Böylece, dış ticaret sermaye şirketi statüsü verilen şirket sayısı 70'e çıktı.

Bu şirketler, Atakaş Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ, Ford Otomotiv Sanayi AŞ, Kaptan Demir Çelik End. ve Tic. AŞ, İskenderun Demir ve Çelik AŞ, Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ ve Sampa Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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