Ticaret Bakanlığı, 3 şirketi dış ticaret sermaye şirketi listesine ekledi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ticaret Bakanlığı, 3 şirketi dış ticaret sermaye şirketi listesine ekledi

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi
Ticaret Bakanlığı, 3 şirketi dış ticaret sermaye şirketi listesine ekledi

Ticaret Bakanlığı, 3 şirkete dış ticaret sermaye şirketi statüsü verdi.

Ticaret Bakanlığı, 3 şirkete dış ticaret sermaye şirketi statüsü verdi.

Bakanlığın konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da bulunan Taypa Tekstil Giyim San. ve Tic. AŞ, Milteks Spor Giyim Tekstil San. ve Tic. AŞ ve Federal Mogul Dış Tic. AŞ'yi dış ticaret sermaye şirketleri listesine ekledi.

Son dakika! Ticaret Bakanlığı ekimde 610 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Son dakika! Ticaret Bakanlığı ekimde 610 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

 Bankalar, artık ticari ve finansal tüketicilerin iş yeri ödemelerinden komisyon alamayacak

Bankalar, artık ticari ve finansal tüketicilerin iş yeri ödemelerinden komisyon alamayacak

 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 ildeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 ildeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title