Ticaret Bakanlığı 2022 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda (2)

BİNGÖL (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ticaret Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Toplantının başında, CHP'li milletvekilleri, oturdukları sıraların üzerine "Esnaf, borcunu borçla ödüyor", "Ekonominin kitabını yazamadınız ama esnafın defterini dürdünüz" ve "Esnaf yaşamıyor, hayatta kalmaya çalışıyor" yazılı dövizler koydular.

Bazı muhalefet milletvekilleri, dün Milli Savunma Bakanlığı bütçesi görüşülürken, öğle arası verildikten sonra belirtilen saatte salona gelemedikleri için konuşmalarını yapamadan soru cevaba geçildiğini; bu durumda Komisyon Başkanı Yılmaz'ın "toplantıya ara vermesi gerektiğini" savundular.

Komisyon Başkanı Yılmaz, eleştirilere "Dün ara verdikten sonra '14.00'te devam edeceğiz' diye ilan etim. 14.00'te buraya geldik, salonda çok az arkadaşımız vardı. Var olan arkadaşlara söz vererek saat 15.30'a kadar süreci devam ettirdim. Israrla 'söz talebi olan var mı?' diye sordum, isteyenlere verdim. 'Söz talebi olmazsa soru cevaba geçmek durumundayım' diye ikaz ettim. Ara vermekten daha fazlasını yaptım. Hem suçlu hem güçlü diye bir söz var. Komisyon toplantısı devam ederken özelikle grup sorumlusu arkadaşlarımızın burada olması gerekirdi. 'Buraya gelmeyin' diyen ben değilim, 1,5 saat boyunca burada olmayan da ben değilim." yanıtını verdi.

Milli Savunma Bakanlığının bütçesi üzerinde dün 6,5 saat müzakere yapıldığını belirten Yılmaz, üslup konusunda da milletvekillerinin hassasiyet göstermesini istedi.

Bütçe görüşmelerinin bugünkü turunda, Ticaret Bakanlığının yanı sıra Rekabet Kurumu ve Helal Akreditasyon Kurumunun 2022 Yılı bütçesi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu ele alınacak.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bakanlığının bütçesi üzerinde sunumuna başladı.