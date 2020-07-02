Ticaret Bakanlığı: "2020 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat, yüzde 15,77... Ticaret Bakanlığı: "2020 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat, yüzde 15,77 artarak 13 milyar 469 milyon dolar, ithalat yüzde 8,24 artarak 16 milyar 305 milyon dolar, dış ticaret hacmi yüzde 11,52 artarak 29 milyar 774 milyon dolar olmuştur.

Ticaret Bakanlığı: "2020 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat, yüzde 15,77 artarak 13 milyar 469 milyon dolar, ithalat yüzde 8,24 artarak 16 milyar 305 milyon dolar, dış ticaret hacmi yüzde 11,52 artarak 29 milyar 774 milyon dolar olmuştur. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 82,61 seviyesine yükselmiştir." - ANKARA Kaynak: İHA