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Ticaret Bakanlığı: "2020 yılı Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 293...

Ticaret Bakanlığı: "2020 yılı Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 293 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (1 milyar 13 milyon dolar) ve ABD (792 milyon dolar) izlemektedir.

Ticaret Bakanlığı:
02.07.2020 11:22 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:22

Ticaret Bakanlığı: "2020 yılı Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 293 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (1 milyar 13 milyon dolar) ve ABD (792 milyon dolar) izlemektedir. Haziran ayında ihracatımızdaki ilk 5 ülkenin 4'ünde yüzde 52,4'lere varan artışlar yaşandığı görülmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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