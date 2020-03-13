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Ticaret Bakanlığı: "2020 yılı fuar takviminde yer alan fuarlardan 16 Mart-30 Nisan döneminde...

Ticaret Bakanlığı: "2020 yılı fuar takviminde yer alan fuarlardan 16 Mart-30 Nisan döneminde Türkiye'de düzenlenmesi planlanan tüm ulusal ve uluslararası fuarlar, 12.03.

13.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:22
Ticaret Bakanlığı:

Ticaret Bakanlığı: "2020 yılı fuar takviminde yer alan fuarlardan 16 Mart-30 Nisan döneminde Türkiye'de düzenlenmesi planlanan tüm ulusal ve uluslararası fuarlar, 12.03.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında yapılan toplantıda alınan kararlar ile Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun kararına uygun olarak 1 Mayıs 2020 sonrası döneme ertelenmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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