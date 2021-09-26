Ticaret Bakanlığı 16 sözleşmeli bilişim personeli alacak - Haberler Ekonomi
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Ticaret Bakanlığı 16 sözleşmeli bilişim personeli alacak

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi
Ticaret Bakanlığı 16 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Ticaret Bakanlığı 16 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek.

Ticaret Bakanlığı 16 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek.

Bakanlığın, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere sınavla 16 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Başvurular dijital ortamda 11 Ekim- 20 Ekim tarihlerinde yapılabilecek.

Sınava katılmak isteyen adaylar, e-Devlet (Ticaret Bakanlığı/ Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Adaylar sadece bir pozisyona başvurabilecek.

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Haberleri
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Haber: Ticaret Bakanlığı 16 sözleşmeli bilişim personeli alacak - Haberler Ekonomi
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