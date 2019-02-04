Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Yolumuz Uzun Ama İlk Adımı İhracat ve Yerli Üretimden Geçmektedir.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Yolumuz uzun ama ilk adımı ihracat ve yerli üretimden geçmektedir. Bu yolda her zaman olduğu gibi hep birlikte yürüyeceğimize olan güvenim tamdır.

-" Küresel bir olgu haline gelen e-ticaret ve e-ihracat'ta ülkemizin payını arttırmaya yönelik çalışmalar içerisindeyiz"

-" Sayın Cumhurbaşkanımızın duyurduğu ikinci 100 günlük eylem planını tamamlanması da öncelikli hedeflerimiz arasında."

-" Kısa zamanda ekonomik alanda büyük başarıların tohumlarını ekmeye başladık.

-"Yolumuz uzun ama ilk adımı ihracat ve yerli üretimden geçmektedir. Bu yolda her zaman olduğu gibi hep birlikte yürüyeceğimize olan güvenim tamdır."

ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TİM Başkanı İsmail Gülle'nin de katılacağı bası toplantısında ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

Kaynak: İHA