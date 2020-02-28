Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaralı askerleri ziyaret etti - HATAY
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaralı askerleri ziyaret etti - HATAY

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi saldırıları sonucu yaralanan askerleri ziyaret etti.

28.02.2020 13:24 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:25
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaralı askerleri ziyaret etti - HATAY

Ticaret Bakanı , 'nin kentinde Esed rejimi saldırıları sonucu yaralanan askerleri ziyaret etti.

Pekcan, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde Vali Rahmi Doğan ve milletvekilleriyle bir araya geldi.

Daha sonra Hatay Devlet Hastanesine geçen Bakan Pekcan, İdlib'deki saldırıda yaralanan askerleri ziyaret etti.

Bakan Pekcan, askerlerin sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaralı askerleri ziyaret etti - HATAY
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