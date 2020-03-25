Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ventilator, oksijen konsantratörü gibi solunum cihazları için yüzde... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ventilator, oksijen konsantratörü gibi solunum cihazları için yüzde 13 oranında uygulanan ilave gümrük vergisini de kaldırdık" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ventilator, oksijen konsantratörü gibi solunum cihazları için yüzde 13 oranında uygulanan ilave gümrük vergisini de kaldırdık" dedi. - ANKARA Kaynak: İHA