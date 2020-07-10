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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Üretim ve istihdama katkısı olan proje bedellerinin bir bölümünü...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Üretim ve istihdama katkısı olan proje bedellerinin bir bölümünü hibe şeklinde karşılayarak kooperatiflerimize katkı sunmayı hedefliyoruz.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:
10.07.2020 12:01 | Son Güncelleme: 10.07.2020 13:16

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Üretim ve istihdama katkısı olan proje bedellerinin bir bölümünü hibe şeklinde karşılayarak kooperatiflerimize katkı sunmayı hedefliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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