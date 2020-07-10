Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Üretim ve istihdama katkısı olan proje bedellerinin bir bölümünü... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Üretim ve istihdama katkısı olan proje bedellerinin bir bölümünü hibe şeklinde karşılayarak kooperatiflerimize katkı sunmayı hedefliyoruz.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Üretim ve istihdama katkısı olan proje bedellerinin bir bölümünü hibe şeklinde karşılayarak kooperatiflerimize katkı sunmayı hedefliyoruz." - ANKARA Kaynak: İHA