Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Üretim ve istihdama katkısı olan proje bedellerinin bir bölümünü...
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Üretim ve istihdama katkısı olan proje bedellerinin bir bölümünü hibe şeklinde karşılayarak kooperatiflerimize katkı sunmayı hedefliyoruz.
10.07.2020 12:01 | Son Güncelleme: 10.07.2020 13:16
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Üretim ve istihdama katkısı olan proje bedellerinin bir bölümünü hibe şeklinde karşılayarak kooperatiflerimize katkı sunmayı hedefliyoruz." - ANKARA
Kaynak: İHA