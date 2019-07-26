Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Türkiye-Rusya İş Forumu ile Türkiye-Rusya Hükümetlerarası 16. Dönem...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Türkiye-Rusya İş Forumu ile Türkiye-Rusya Hükümetlerarası 16. Dönem...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Türkiye-Rusya İş Forumu ile Türkiye-Rusya Hükümetlerarası 16. Dönem KEK Toplantısı İmza Töreni'ne katıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Türkiye-Rusya İş Forumu ile Türkiye-Rusya Hükümetlerarası 16. Dönem KEK Toplantısı İmza Töreni'ne katıldı

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et