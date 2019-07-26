Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Türkiye-Rusya İş Forumu ile Türkiye-Rusya Hükümetlerarası 16. Dönem...
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Türkiye-Rusya İş Forumu ile Türkiye-Rusya Hükümetlerarası 16. Dönem KEK Toplantısı İmza Töreni'ne katıldı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Türkiye-Rusya İş Forumu ile Türkiye-Rusya Hükümetlerarası 16. Dönem KEK Toplantısı İmza Töreni'ne katıldı
Kaynak: İHA
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