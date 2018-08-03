Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Abd İktisadi İlişkileri Toplantısı'na Katıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Abd İktisadi İlişkileri Toplantısı'na Katıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-ABD İktisadi İlişkileri Toplantısı'na katıldıANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB ve ABD Ticaret Odası mensupları arasında gerçekleştirilen Türkiye-ABD İktisadi İlişkileri Toplantısına katıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-ABD İktisadi İlişkileri Toplantısı'na katıldı

ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB ve ABD Ticaret Odası mensupları arasında gerçekleştirilen Türkiye-ABD İktisadi İlişkileri Toplantısına katıldı.

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