Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Abd İktisadi İlişkileri Toplantısı'na Katıldı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-ABD İktisadi İlişkileri Toplantısı'na katıldıANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB ve ABD Ticaret Odası mensupları arasında gerçekleştirilen Türkiye-ABD İktisadi İlişkileri Toplantısına katıldı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-ABD İktisadi İlişkileri Toplantısı'na katıldı
ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB ve ABD Ticaret Odası mensupları arasında gerçekleştirilen Türkiye-ABD İktisadi İlişkileri Toplantısına katıldı.