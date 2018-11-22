Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Eximbank yeni başlattığı 'mevsimsel kredi destek programı' uygulaması ile bu yıl sonuna kadar tarıma dayalı sektör ihracatçılarına 200 milyon dolarlık ilave finansman sağlayacak" dedi. 22.11.2018 09: 43: 37 TSI

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