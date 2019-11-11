Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın TL kredi faizlerinin ardından döviz kredilerinde de...
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın TL kredi faizlerinin ardından döviz kredilerinde de bugün itibarıyla 90 baz puana varan indirime gittiğini açıkladı.
11.11.2019 12:52 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:57
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın TL kredi faizlerinin ardından döviz kredilerinde de bugün itibarıyla 90 baz puana varan indirime gittiğini açıkladı. - ANKARA
Kaynak: İHA