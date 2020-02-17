Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın ihracata olan desteğini döviz kredilerinde yeni faiz...
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın ihracata olan desteğini döviz kredilerinde yeni faiz...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın ihracata olan desteğini döviz kredilerinde yeni faiz indirimleri ile arttırarak sürdürdüğünü belirterek, söz konusu kredilerde 60-140 baz puanlık faiz indiriminin yapıldığını açıkladı.

17.02.2020 11:07 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:07
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın ihracata olan desteğini döviz kredilerinde yeni faiz...

Ticaret Bakanı , 'ın ihracata olan desteğini döviz kredilerinde yeni faiz indirimleri ile arttırarak sürdürdüğünü belirterek, söz konusu kredilerde 60-140 baz puanlık faiz indiriminin yapıldığını açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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