16.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:03

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Eximbank, ihracatçılarımızın döviz kredilerini daha uygun koşullarda ve daha yoğun kullanabilmesine imkan tanıyacak yeni bir faiz düzenlemesine gitti" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA