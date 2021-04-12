Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Ticaret sicili belgeleri, artık ülkemizin tamamında MERSİS üzerinden elektronik ortamda temin edilebilecek."
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Ticaret sicili belgeleri, artık ülkemizin tamamında MERSİS üzerinden elektronik ortamda temin edilebilecek."

Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: 'Ticaret sicili belgeleri, artık ülkemizin tamamında MERSİS üzerinden elektronik ortamda temin edilebilecek.'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Ticaret sicili belgeleri, artık ülkemizin tamamında MERSİS üzerinden elektronik ortamda temin edilebilecek.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Ticaret sicili belgeleri, artık ülkemizin tamamında MERSİS üzerinden elektronik ortamda temin edilebilecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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