Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Ticaret sicili belgeleri, artık ülkemizin tamamında MERSİS üzerinden elektronik ortamda temin edilebilecek."
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Ticaret sicili belgeleri, artık ülkemizin tamamında MERSİS üzerinden elektronik ortamda temin edilebilecek.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Ticaret sicili belgeleri, artık ülkemizin tamamında MERSİS üzerinden elektronik ortamda temin edilebilecek."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır