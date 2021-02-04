Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "TESKOMB kefaleti ile düşük faizli kredi kullanan yaklaşık 1 milyon 300 bin esnafımızın 13 milyar liralık kredi borcu...
04.02.2021 13:17 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:20
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "TESKOMB kefaleti ile düşük faizli kredi kullanan yaklaşık 1 milyon 300 bin esnafımızın 13 milyar liralık kredi borcu haziran sonuna kadar ertelendi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "TESKOMB kefaleti ile düşük faizli kredi kullanan yaklaşık 1 milyon 300 bin esnafımızın 13 milyar liralık kredi borcu haziran sonuna kadar ertelendi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin