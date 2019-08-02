Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Temmuz ayında ithalatımız yüzde 7,98 azalarak 19 milyar 288 milyon...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Temmuz ayında ithalatımız yüzde 7,98 azalarak 19 milyar 288 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

2.08.2019 11:22
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Temmuz ayında ithalatımız yüzde 7,98 azalarak 19 milyar 288 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir."

Kaynak: AA
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