Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Temmuz ayı ihracat rakamımız yüzde 8,32 artışla 15 milyar 958 milyon...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Temmuz ayı ihracat rakamımız yüzde 8,32 artışla 15 milyar 958 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2.08.2019 11:19
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Temmuz ayı ihracat rakamımız yüzde 8,32 artışla 15 milyar 958 milyon dolar olarak gerçekleşti."

Kaynak: AA
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