Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Sınır kapılarındaki araç trafiğinin yönetilmesi ve düzenlenmesine...
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Sınır kapılarındaki araç trafiğinin yönetilmesi ve düzenlenmesine...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Sınır kapılarındaki araç trafiğinin yönetilmesi ve düzenlenmesine ilişkin Randevulu Sanal Sıra Sistemi uygulamasını 2020 yılı içinde kara sınır kapılarında hayata geçirmeye başlayacağız"

13.12.2019 21:52 | Son Güncelleme: 13.12.2019 21:52
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

Ticaret Bakanı : "Sınır kapılarındaki araç trafiğinin yönetilmesi ve düzenlenmesine ilişkin Randevulu Sanal Sıra Sistemi uygulamasını 2020 yılı içinde kara sınır kapılarında hayata geçirmeye başlayacağız"

Kaynak: AA
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