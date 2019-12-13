Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Sınır kapılarındaki araç trafiğinin yönetilmesi ve düzenlenmesine...
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Sınır kapılarındaki araç trafiğinin yönetilmesi ve düzenlenmesine ilişkin Randevulu Sanal Sıra Sistemi uygulamasını 2020 yılı içinde kara sınır kapılarında hayata geçirmeye başlayacağız"
13.12.2019 21:52 | Son Güncelleme: 13.12.2019 21:52
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Sınır kapılarındaki araç trafiğinin yönetilmesi ve düzenlenmesine ilişkin Randevulu Sanal Sıra Sistemi uygulamasını 2020 yılı içinde kara sınır kapılarında hayata geçirmeye başlayacağız"
Kaynak: AA