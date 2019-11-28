28.11.2019 16:42 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:42

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.

Pekcan, Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Konya'da Valiliği ziyaret etti, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Daha sonra Mevlana Müzesi'ne giden Pekcan, burada Hazreti Mevlana'nın sandukasının başında dua etti, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Pekcan, ardından Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi'nde (SOBE) incelemelerde bulunarak, buradaki çocuklarla ilgilendi.

Kaynak: AA