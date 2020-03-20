Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Market, manav ve pazar yerlerinde ambalajsız şekilde satılan yaş... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Market, manav ve pazar yerlerinde ambalajsız şekilde satılan yaş sebze ve meyveler tüketicilerce seçilmeden satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satışa sunulacak.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Market, manav ve pazar yerlerinde ambalajsız şekilde satılan yaş sebze ve meyveler tüketicilerce seçilmeden satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satışa sunulacak." - ANKARA Kaynak: İHA