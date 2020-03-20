Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Market, manav ve pazar yerlerinde ambalajsız şekilde satılan yaş...
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Market, manav ve pazar yerlerinde ambalajsız şekilde satılan yaş sebze ve meyveler tüketicilerce seçilmeden satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satışa sunulacak.
20.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:30
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Market, manav ve pazar yerlerinde ambalajsız şekilde satılan yaş sebze ve meyveler tüketicilerce seçilmeden satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satışa sunulacak." - ANKARA
Kaynak: İHA