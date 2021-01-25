Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "KOOP-DES kapsamında kadın kooperatiflerimize 150 bin liraya kadar verilen hibe desteği 2021 yılında da devam edecek."
25.01.2021 13:11 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:14
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "KOOP-DES kapsamında kadın kooperatiflerimize 150 bin liraya kadar verilen hibe desteği 2021 yılında da devam edecek.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "KOOP-DES kapsamında kadın kooperatiflerimize 150 bin liraya kadar verilen hibe desteği 2021 yılında da devam edecek."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun