Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Kolonya ve dezenfektan üretiminde hammadde olarak kullanılan dökme... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Kolonya ve dezenfektan üretiminde hammadde olarak kullanılan dökme etil alkol ithalatında hali hazırda yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisini kolonya ve dezenfektan üreten sanayiciler için sıfırladık" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Kolonya ve dezenfektan üretiminde hammadde olarak kullanılan dökme etil alkol ithalatında hali hazırda yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisini kolonya ve dezenfektan üreten sanayiciler için sıfırladık" dedi. - ANKARA Kaynak: İHA