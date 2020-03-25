Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Kolonya ve dezenfektan üretiminde hammadde olarak kullanılan dökme...
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Kolonya ve dezenfektan üretiminde hammadde olarak kullanılan dökme etil alkol ithalatında hali hazırda yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisini kolonya ve dezenfektan üreten sanayiciler için sıfırladık" dedi.
25.03.2020 09:44 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:44
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Kolonya ve dezenfektan üretiminde hammadde olarak kullanılan dökme etil alkol ithalatında hali hazırda yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisini kolonya ve dezenfektan üreten sanayiciler için sıfırladık" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA