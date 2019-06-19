Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "İVME Finansman Paketi'nin ihracat ayağını daha da kuvvetlendirecek bu desteklerimiz Türkiye'nin yüksek teknolojili ürün ihracatının artırılması hedefine ve yatırımda sermaye malı kullanımına önemli katkı sağlayacak."

Kaynak: AA