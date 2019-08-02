Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Hükümet olarak gerçekleştirdiğimiz icraatlarımız, ihracat ailemizin...
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Hükümet olarak gerçekleştirdiğimiz icraatlarımız, ihracat ailemizin gayretleri ve çabaları sayesinde tüm küresel gelişmelere rağmen biz ihracatımızı artırmaya devam ediyoruz.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Hükümet olarak gerçekleştirdiğimiz icraatlarımız, ihracat ailemizin gayretleri ve çabaları sayesinde tüm küresel gelişmelere rağmen biz ihracatımızı artırmaya devam ediyoruz."
Kaynak: AA
Philips'in 1996-2006 arasında sattığı televizyon ve monitörlerin parasını müşterilerine geri ödemesi isteniyor
AK Partili vekil, 4 Ağustos'ta açılacak olan İstanbul-İzmir otobanını 1963 model klasik otomobil ile test etti
Son Dakika Ekonomi Haberleri