Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Hükümet olarak gerçekleştirdiğimiz icraatlarımız, ihracat ailemizin...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Hükümet olarak gerçekleştirdiğimiz icraatlarımız, ihracat ailemizin gayretleri ve çabaları sayesinde tüm küresel gelişmelere rağmen biz ihracatımızı artırmaya devam ediyoruz.

2.08.2019 11:22
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Hükümet olarak gerçekleştirdiğimiz icraatlarımız, ihracat ailemizin gayretleri ve çabaları sayesinde tüm küresel gelişmelere rağmen biz ihracatımızı artırmaya devam ediyoruz."

Kaynak: AA
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