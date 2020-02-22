Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Hazır giyim ve tekstil sektöründe istihdamın 1 milyon kişiyi aştı"

22.02.2020 13:03 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:03

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, hazır giyim ve tekstil sektöründe istihdamın 1 milyon kişiyi aştığını söyledi. Bakan Pekcan, Koronavirüs'ün de Dünya'nın başının belası olduğunu vurgulayarak, "Komşumuza kadar geldi. Çin, bu işle çok güzel mücadele ediyor. Ben kendilerini ayrıca tebrik ediyorum. Gerçekten çok ciddiye alarak bu işle mücadele ediyorlar" dedi.



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul'da Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Çalıştayı'na katıldı. Bakan Pekcan, yaptığı konuşmada hazır giyim ve tekstil sektöründe istihdamın 1 milyon kişiyi aştığını söyleyerek, "1 milyon 67 bin 23 kişi olmuşuz. Bunu katlayarak devam edeceğimize inanıyorum. Tabi bu sektörün yan sanayisi, lojistiği ve perakendesi var. Zaten bunlarla beraber ikiye katlar. Her seviyeden çalışanımızla beraber artırarak yatırım ve ihracatımızla tekrar devam edeceğiz." diye konuştu.



"İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85,8 ile son 62 yılın en büyük değeridir"



2019 yılında ihracatın 180 milyar doların üzerinde gerçekleştiğini vurgulayan Ticaret Bakanı, "Dünya sıralamasında ihracat artışımızda 7'nci sıradayız. Değer artışında da 6'ncı sıradayız. Net ihracatımızın Türkiye'nin büyümesine katkısı 4,7 puanla son 18 yılda gözüken en büyük değer. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85,8 ile son 62 yılın en büyük değeridir. Buradaki çalışmalarımızı da aynı hassasiyetle devam ettireceğiz. Hazır giyimde dünyadaki ihracatın yüzde 3,2'sini, tekstil ve tekstil ham maddelerinde yüzde 3'ünü biz tedarik ediyoruz. Dünya sıralamasında da 7'nci sıradayız" açıklamalarında bulundu.



"El halılarının ihracatında oldukça başarılıyız"



Dünyada halı ihracatında bu sene yüzde 10 artış kaydettiklerine dikkat çeken Bakan Pekcan, "İkinci sırada bulunuyoruz. Özellikle el halılarının ihracatında oldukça başarılıyız. Tekstil, hazır giyim, halı ve deri sektörlerinde 516 firma bakanlığımızın tasarım ve pazara giriş desteklerinden, ürün geliştirme projelerinden yararlanmaktadır. Bunların dışında 55 firma da Turquality desteklerimizden yararlanmaktadır. Artık dünya çoklu anlaşmalardan çok ikili anlaşmalara yöneliyor. Dolayısıyla serbest ticaret anlaşmaları çok önem arz etmeye başladı. Bakanlık olarak serbest ticaret anlaşmalarını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.



"Uzak coğrafyalara açılmamız gerekiyor"



Ülke ekonomisi iyi bir trende girdiğini sözlerine ekleyen Pekcan, "Faizlerde kademeli olarak bir iniş söz konusu. Bu da Türkiye'deki yatırım ortamını iyileştirmesine katkı sağlıyor. Türkiye dünyanın yatırım merkezi olma yolunda çalışmalarına devam edecek. Bu yatırımları daha çok artırarak daha fazla istihdam sağlayarak devam edeceğiz. Bunun dışında da uzak coğrafyalara açılmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.



"Koronavirüs Dünya'nın başının belası"



Koronavirüs'ün dünyanın başının belası olduğunu söyleyen Pekcan sözlerini şöyle tamamladı: "Komşumuza kadar geldi. Çin, bu işle çok güzel mücadele ediyor. Ben kendilerini ayrıca tebrik ediyorum. Gerçekten çok ciddiye alarak bu işle mücadele ediyorlar. Tabi hayat da devam ediyor. Burada tekstil ve hazır giyimde büyük beklentiler var. İnşallah bunlar pozitife, artıya yönelecek. Bu bir çalışmanın sonucu, kapasite artırımının sonucu, kalitenin, tedarik zincirlerinde yer alabilmenin, tedarikçi onay sürecinde başarıyla tamamlamanın ve yeni pazarlara açılmanın da bir fırsatı olarak görebiliyoruz. Biz de bakanlık olarak bu süreçte ihracatçıların her zaman olduğu gibi yine yanınızda olacağız". - İSTANBUL

Kaynak: İHA