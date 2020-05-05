Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Gürbulak sınır kapısında bekleyen TIR şoförlerimizin mağduriyetini...
05.05.2020 14:51 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:51
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Gürbulak sınır kapısında bekleyen TIR şoförlerimizin mağduriyetini gideriyoruz.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Gürbulak sınır kapısında bekleyen TIR şoförlerimizin mağduriyetini gideriyoruz. Bu sabah itibarıyla bekleyen 280 TIR'ın gerekli karantina ve sağlık tedbirleri alınarak ülkemize giriş işlemleri başladı." - ANKARA
Kaynak: İHA