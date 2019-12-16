Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Eximbank'ın döviz kredilerinde vade ve türlerine göre değişen...
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Eximbank'ın döviz kredilerinde vade ve türlerine göre değişen oranlarda olmak üzere 100 baz puana varan yeni indirimlere gidildi" dedi.
16.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:03
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Eximbank'ın döviz kredilerinde vade ve türlerine göre değişen oranlarda olmak üzere 100 baz puana varan yeni indirimlere gidildi" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA