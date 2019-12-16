16.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:03

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Eximbank'ın döviz kredilerinde vade ve türlerine göre değişen oranlarda olmak üzere 100 baz puana varan yeni indirimlere gidildi" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA