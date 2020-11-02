Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ekim ayı ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 büyüyerek 17 milyar 333 milyon dolar olarak gerçekleşti."

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ekim ayı ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 büyüyerek 17 milyar 333 milyon dolar olarak gerçekleşti.