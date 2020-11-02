Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ekim ayı ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 büyüyerek 17 milyar 333 milyon dolar olarak gerçekleşti."
02.11.2020 12:04 | Son Güncelleme: 02.11.2020 12:09
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ekim ayı ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 büyüyerek 17 milyar 333 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ekim ayı ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 büyüyerek 17 milyar 333 milyon dolar olarak gerçekleşti." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı