Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Doğubeyazıt'ta yaralıları ziyaret etti

02.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:21

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait zırhlı servis aracına düzenlenen roketli saldırının ardından ilçe devlet hastanesinde yaralı personeli ziyaret etti. Bakan Pekcan, bir şehidin olduğu saldırıda 4 personelin de ağır yaralandığını açıkladı.



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ziyaretinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Maalesef bir şehidimiz var yaralılarımız var. Çok üzgünüz. Türk milletinin başı sağ olsun. Ticaret Bakanlığı olarak biz; ticaretin artırılması, ülkemizin dirliği ve toplumsal refahın artırılması için gece gündüz dünyanın her köşesinde çalışıyoruz. Ticaret Bakanlığı personeline yapılmış bu saldırı ülkemizin refahını nasıl hedef aldıklarının göstergesi. Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde geri adım atmadık, atmayacağız. Çok şükür güvenlik güçlerimiz saldırı nereden gelirse gelsin gereken cevabı vermektedirler. Ağır yaralı 4 personelimiz var" diye konuştu. - AĞRI

Kaynak: İHA