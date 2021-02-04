Son dakika haberi: DİYARBAKIR - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
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Son dakika haberi: DİYARBAKIR - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

04.02.2021 15:33 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:15

Gelen son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Diyarbakır'daki temaslarını sürdüren Bakan Pekcan, beraberinde Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal ve AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ile ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren ailelerle görüştü.

Pekcan'ın karanfil verdiği aileler, çocuklarının dağa nasıl kaçırıldığını anlattı.

Ailelerin yanında olduklarını belirten Pekcan, anne ve babaların en kısa sürede evlatlarına kavuşmaları temennisinde bulundu.

Dağa götürülen oğlu için oturma eylemi yapan baba Şevket Altıntaş Bakan Pekcan'a, evlat nöbetini sürdüren ailelerin yaşadıklarını anlattığı kitabı "Diyarbakır Annelerinden Dünyaya"yı hediye etti.

Son dakika haberi: DİYARBAKIR - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
Son dakika haberi: DİYARBAKIR - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
Son dakika haberi: DİYARBAKIR - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
Son dakika haberi: DİYARBAKIR - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan

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