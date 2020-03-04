Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Denetlediğimiz 13 firmadan 9'unda haksız fiyat artışı olduğunu...
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Denetlediğimiz 13 firmadan 9'unda haksız fiyat artışı olduğunu...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Denetlediğimiz 13 firmadan 9'unda haksız fiyat artışı olduğunu tespit ettik. Firmalar 104 bin 943'er lira para cezasına çarptırıldı" dedi.

04.03.2020 10:16 | Son Güncelleme: 04.03.2020 10:16
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,

Ticaret Bakanı , "Denetlediğimiz 13 firmadan 9'unda haksız fiyat artışı olduğunu tespit ettik. Firmalar 104 bin 943'er lira para cezasına çarptırıldı" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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