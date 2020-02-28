: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan esnaf ziyareti

28.02.2020 00:09 | Son Güncelleme: 28.02.2020 00:12

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kilis'te esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Temaslarda bulunmak üzere kente gelen Pekcan, Kilis Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Daha sonra valilik toplantı salonunda koordinasyon toplantısına başkanlık yapan Pekcan, kentteki ticari faaliyetlerle ilgili brifing aldı.

Bakan Pekcan, daha sonra Havuzlubahçe Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Bazı işyerlerinden alışveriş yapan Pekcan, esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip kandillerini kutladı.

Kaynak: AA

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