Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan esnaf ve sanatkara müjde: "Kira ve hibe destek başvurularını bugün itibariyle almaya başlıyoruz"
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan esnaf ve sanatkara müjde: "Kira ve hibe destek başvurularını bugün itibariyle almaya başlıyoruz"

30.12.2020 13:07 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:14

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan esnaf ve sanatkara müjde: "Kira ve hibe destek başvurularını bugün itibariyle almaya başlıyoruz" Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Pandemiden en çok etkilenen esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere kira yardımı ve hibe destek başvurularını bugün itibariyle...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan esnaf ve sanatkara müjde: "Kira ve hibe destek başvurularını bugün itibariyle almaya başlıyoruz"

İSTANBUL - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Pandemiden en çok etkilenen esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere kira yardımı ve hibe destek başvurularını bugün itibariyle almaya başlıyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenecek 'Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması' tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Pekcan, esnaf, sanatkara ve gerçek kişi tacirlere kira yardımı ve hibe desteği başvurularının bugün itibariyle alınmaya başlanacağını duyurdu.

"Kira ve hibe destek başvurularını bugün itibariyle almaya başlıyoruz"

Esnaf olmadan küresel bir marka olmayacağını vurgulayan Pekcan, "Cumhurbaşkanımızın 14 Aralıktaki kabine toplantımızda verdiği müjde kapsamında pandemiden en çok etkilenen esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere ilişkin kira yardımı ve hibe destek başvurularını geçen hafta yaptığım açıklamada Ocak ayının ilk haftasında almaya başlayacağımızı söylemiştim. Bakanlığımızın ve çözüm ortaklarının çalışmaları sonucunda destek sistemini söz verdiğimiz tarihten önce aktif hale getirdik. Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek tacirlerimize yönelik destek başvurularını bugün itibariyle almaya başlıyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan esnaf ve sanatkara müjde: 'Kira ve hibe destek başvurularını bugün itibariyle almaya başlıyoruz'
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan esnaf ve sanatkara müjde: 'Kira ve hibe destek başvurularını bugün itibariyle almaya başlıyoruz'
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan esnaf ve sanatkara müjde: 'Kira ve hibe destek başvurularını bugün itibariyle almaya başlıyoruz'
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan esnaf ve sanatkara müjde: 'Kira ve hibe destek başvurularını bugün itibariyle almaya başlıyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ERGİN

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