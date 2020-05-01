Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan 3 alanda yatırım vurgusu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde dijitalleşmenin öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirterek, gıda, sağlık ve dijitalleşme konusunda yapılacak olan yatırımların öncelikli olacağını söyledi.