Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan 3 alanda yatırım vurgusu
01.05.2020 10:20 | Son Güncelleme: 01.05.2020 10:20
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde dijitalleşmenin öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirterek, gıda, sağlık ve dijitalleşme konusunda yapılacak olan yatırımların öncelikli olacağını söyledi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde dijitalleşmenin öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirterek, gıda, sağlık ve dijitalleşme konusunda yapılacak olan yatırımların öncelikli olacağını söyledi.
Kaynak: Dunya.com