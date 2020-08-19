Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Covid-19 nedeniyle ertelediğimiz fuarlarımızdan açık alanda... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Covid-19 nedeniyle ertelediğimiz fuarlarımızdan açık alanda gerçekleştirilenler 1 Temmuz'dan itibaren düzenlenmeye başlamıştı, kapalı alanda gerçekleştirilen fiziki fuarlarımız ise 1 Eylül'den itibaren düzenlenmeye başlayacak.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Covid-19 nedeniyle ertelediğimiz fuarlarımızdan açık alanda gerçekleştirilenler 1 Temmuz'dan itibaren düzenlenmeye başlamıştı, kapalı alanda gerçekleştirilen fiziki fuarlarımız ise 1 Eylül'den itibaren düzenlenmeye başlayacak. Maske-mesafe ve hijyen tedbirleri kapsamında gerekli tüm önlemler alınarak kamu sağlığının korunmasına öncelik verilecek." - ANKARA Kaynak: İHA